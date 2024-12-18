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        Haberler Dünya Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği | Dış Haberler

        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Bakan Fidan, akşam saatlerinde ise Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.12.2024 - 21:24 Güncelleme: 18.12.2024 - 21:29
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        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için gittiği Kahire'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Bakan Fidan ayrıca Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüştü.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan akşam saatlerinde ise Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot ile telefonda görüştü.

        Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alınırken, Bakan Fidan, Fransız mevkidaşına geçiş sürecinin barışçıl ve kapsayıcı şekilde ilerletilmesinin önemini vurguladı.

        Bakan Fidan, bu süreçte uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiğini de belirtti.

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