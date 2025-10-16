Habertürk
        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü | Dış Haberler

        Son dakika: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yla telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'de ilan edilen ateşkesin devamı ve insani yardımlar ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 16:47 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:57
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yla telefonda görüştüğü bildirildi.

        Görüşmede Gazze'de ilan edilen ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz bir şekilde ulaştırılabilmesi için atılması gereken adımlar ele alındı.

        İkili, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde imzalanan dörtlü anlaşmanın maddelerinin uygulanma sürecini de görüştü.

        Yazı Boyutu
