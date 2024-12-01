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        Haberler Dünya Dışişleri Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Bliken ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Bliken ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye'deki gerginliğin azaltılmasından yana olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 17:50 Güncelleme: 01.12.2024 - 17:59
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        Bakan Fidan Blinken ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'de son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından diplomasi trafiği sürüyor.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye’deki gerginliğin azaltılmasından yana olduğunu söyledi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından görüşmeye ilişkin edinilen bilgiye göre, "Suriye’de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, ülkemize ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceğimizi belirtti."

        Bakan Fidan ayrıca, Lübnan’daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail’in verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtti. Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini söyledi.

        Görüşmede Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları da görüşüldü.

        Bakan Fidan, bugün Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefonda görüşmüş, görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alınmıştı.

        FİDAN LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

        Bakan Fidan dün de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan Başbakanı Mikati ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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