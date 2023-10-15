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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

        Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan gün içinde Çin Dışişleri Bakanı ile görüşme gerçekleştirmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 20:27 Güncelleme: 15.10.2023 - 20:27
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        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

        Her iki bakan, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin izlenimlerini paylaştı.

        NATO genişlemesi hususunun da ele alındığı görüşme talebinin ABD tarafından geldiği bilgisi paylaşıldı.

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