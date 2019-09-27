Bakan Ersoy, "2023 turizm stratejisi"ni açıkladı

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2023 turizm stratejisi"ni açıklıyor. Bir sunum yapan Bakan Ersoy, "2023'te 75 milyondan fazla turist ve 65 milyar dolar gelir hedefliyoruz." dedi. Bakan Ersoy'un açıklamaları şöyle:

- Türkiye ilk defa sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modeline geçecek 2023 için turist başına ortalama harcamayı artırıp ortalama geceleme sayısını 9.9'dan 10'a çıkararak gecelik ortalama 86 dolarlık harcama seviyesine ulaşarak yapmayı planlıyoruz.

- Turizmdeki rakip ülkelerin büyük tanıtım bütçelerine karşı açığımızı her yıl yapacağımız artışlarla kapatmayı hedefliyoruz; 2023'te 220 milyon dolar tanıtım bütçesine ulaşmak için çalışacağız.

- Arz güvenliğini sağlayarak paket tur oranlarını yüzde 15-60 bandına çekmeyi planlıyoruz . Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya gibi yükselen pazarlara odaklanacağız; orta ve doğu Avrupa'nın gelişen ekonomileri de yeni odak pazarlarımız içerisinde THY ile ortak reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz.