Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Doğu Akdeniz’deki haklı davasından asla geri dönmeyecek. Çünkü tarihi misyonumuz ve enerji stratejimizin temeli, milliliğe ve yerliliğe dayanıyor. Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin ortak meselesidir. Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'nın açılışındaki konuşmasında, Türkiye'nin son dönemde yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

- "Neler olacağını çok önceden tahmin ederek envanterimize kattığımız Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç Reis gibi sismik araştırma gemilerimiz, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikasının en somut örnekleri, Türkiye'nin kararlı duruşunun en net göstergesidir. Bu milli devlerimizi yok saymaya çalışanlar da var. Ve maalesef, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimiz Doğu Akdeniz'de çalıştıkça ve sonuca yaklaştıkça 'başarısızlık' için ellerini ovuşturanları görüyoruz. Tüm Türkiye bu konuda ittifak etmişken hala bu konuyu istismar etmek, yapılanları görmezden gelmek, bir art niyetin sonucudur

- "Tarihi misyonuz ve enerji stratejimiz millîliğe dayanıyor. Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz Tüm Türkiye'nin ortak meselesidir. Millet olarak dün buradaydık, bugün buradayız ve yarın da burada olmaya devam edeceğiz.

- Doğu Akdeniz'de, gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında, gerekse KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında aramalara devam edileceğini belirten Dönmez, "Bu aramalar, bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan haklı durumumuzun da ifadesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türkleri’ni yok sayan ve 'Enerjide Enosis' başlığıyla kurulan sözde ittifaklara da asla göz yummayacağız." diye konuştu.

- Sözde ittifaklara da asla göz yummayacağız. Vatandaşımıza kesintisiz arz anlayışımızla teknolojinin son imkanlarımızı ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz. Doğalgaz depolarımızın en büyüğü Tuz Gölü yer altı doğalgaz depolama genişletme tesislerinin temelini attık.

- 2023'teki ihtiyaçlarımızın hepsini depolarımızdan karşılıyor olacağız.

- Türkiye'nin enerji arz sorununu tamamen ortadan kaldırmış durumdayız. Vanalar kapatılacak mı tartışmalar da tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş oldu...

- Aynı zamanda kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğinin sağlanması adına da son yıllarda önemli hamlelerde bulunduk. TANAP'ın ilk fazını devreye aldık. İnşallah ikinci kısmı Yunanistan'a kadar olan kısmı bu sene sonuna kadar devreye almış olacağız.

- Türkiye'nin nükleer enerjinin en büyük somut adımı Akkuyu'nun temelini atmış olduk. 2023 yılında inşallah nükleerden enerji üreten ülkeler sınıfına girmiş olacağız. Nükleer, geleceğin teknolojilerine açılan bir kapı ve bu kapının kilidi Türkiye'nin elinde olacak inşallah."