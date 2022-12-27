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Haberler Enerji Son dakika: Bakan Dönmez son doğalgaz keşfinin detaylarını açıklıyor

Bakan Dönmez: İlk gaz mart ayında sisteme verilecek

Karadeniz'deki son doğalgaz keşfinin detaylarını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Mart ayının sonuna doğru ilk gazı sisteme vermiş olacağız" dedi

Giriş: 27.12.2022 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bakan Dönmez son doğalgaz keşfinin detaylarını açıklıyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz'deki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün duyurduğu Karadeniz'deki son doğalgaz keşfinin detaylarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sondaj gemisinin, Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini bildirmiş, bu keşifle beraber Karadeniz'deki gaz rezervinin toplam 710 milyar metreküpe ulaştığı bilgisini vermişti.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından önemli satır başları:

-Kara işleme tesisinin yüzde 85 oranında tamamladık. İlk etapta günlük 10 milyon metreküp gazı işleyecek. Ancak altyapı 40 milyon metreküpü işleyecek şekilde hazırlandı.

-Çaycuma-1 kuyusunda 2 aylık çalışma sonrası 58 milyar metreküp rezerv keşfedildi.

-Biliyorsunuz ilk keşfi 2020 yılında Tuna-1 kuyusunda açıklamıştık. 2021'de Amasra-1 kuyusuyla 2. keşfimizi yapmıştık. Orada da 135 milyar metreküplük bir keşif söz konusuydu.

-Çaycuma-1 keşfiyle 710 milyar metreküp keşfe ulaştık.

-Daha önce Cumhuriyetin 100. yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturmak istediğimizi söylemiştik. Mart ayının sonuna doğru ilk gazı sisteme vermiş olacağız.

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