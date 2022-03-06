Bakan Çavuşoğlu’ndan telefon diplomasisi

DHA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov´la, devam etmekte olan krizin sona erdirilmesi ele alınarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğü hususların takibi yapılmıştır. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba´yla ise Ukrayna´daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.