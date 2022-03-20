Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması

AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nca düzenlenen İl Danışma Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna'nın ateşkese yönelik bazı somut konular üzerinde görüşmeleri sürdürdüğünü belirterek, "Tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Siviller ölürken anlaşmak öyle kolay değil. Yine de bir ivme yakalandı" dedi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;
Biz bu krizin başından beri net bir tutum sergiledik. 2014'te Kırım'ın ilhakına karşı çıktık. Tarafların bazı somut konular üzerinde müzakerelerinin sürdüğünü biliyoruz. Bunların detaylarını açıklamamız doğru olmaz çünkü biz dürüst bir arabuluculuk rolü üstlendik. Tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu biliyoruz. Siviller ölürken anlaşmak öyle kolay değil. Yine de bir ivme yakalandı. İnsani ateşkes için de çok çalışıyoruz. Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesi önemli.
"DÜNYA TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASINI TAKDİR EDİYOR"
Barış ve ateşkes için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çalışıyoruz. Biz bu kutlu yola oyun kurucu olmak için çıktık. Oyunu da kuruyoruz, oyunları da bozuyoruz. Güçlülük ve kararlılık çok önemli. Masada güçlü olmak için sahada güçlü olacaksın. Beyaza beyaz siyaha siyah dedik. Bugün hem Rusya hem Ukrayna bize güveniyorsa bu ilkeli ve adil tavrımızdan dolayıdır. Tüm dünya Türkiye'nin aktif, ezber bozan dış politikasını takdir ediyor. Geniş bir coğrafyada 360 derece diplomasi işliyoruz derken hamaset yapmıyor. Bugün Doğu'da da varız Batı'da da varız, olmayız da çünkü biz Türkiye'yiz. Türk beklenendir, dolayısıyla dünyanın her yerinde olmaya devam edeceğiz.
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