Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Meşru çıkarlar için adım attığımız zaman herkesi memnun etmediğimizi gördük. Ama bizim önceliğimiz milletimizin çıkarlarını korumaktır. Doğu Akdeniz de bunlardan biridir. Bize rağmen bir şey yapılamayacağını, sadece Doğu Akdeniz'deki ülkelere, sadece AB'ye değil herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördük. Ama bizim arzumuz Doğu Akdeniz'in barış ve istikrar bölgesi olması. O nedenle de Cumhurbaşkanımızın, AB'ye teklif ettiği çok taraflı konferans için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Kıbrıs'ta kalıcı çözüm bizim arzumuz. Bugüne kadar federasyon seçeneği tüketildi, biz de egemen eşitlik kavramını öne çıkardık. KKTC'deki seçimler iki devletli çözüm isteğini teyit etmiş oldu. İki devletli çözümü Rum tarafı da istiyor. Anastasiadis bize daha önce bu isteğini aktarmıştı. En son yine Rum patriği de en iyi çözümün iki devletli çözüm olduğunu söyledi. Burada esas sorun muhattaplarımızın dürüst ve ilkeli olmaması. Biz tüm müzakerelerde şeffaf ve samimi olduk. Sonuç olarak tüm bu konuları kendi aramızda gayrıresmi bir toplantıda konuşmamız ve neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz gerekiyor.
AB ile ilişkilerimizde inişler, çıkışlar oldu. Ama 2020 özellikle Yunanistan ve Rum Kesimi'nin ve daha sonra Fransa'nın katılımıyla gergin geçen bir yıl oldu. Ama son zirveyle birlikte sağduyunun hakim olduğunu görüyoruz. Elbette sonuç bildirgesinde memnun olmadığımız hususlar var. Seneye ilişkilerin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. Biz açılımlar yapıyoruz, dünyanın her yerine ulaşıyoruz. Nasıl diğer Avrupa ülkeleri herkesle iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorsa, biz de bunu yapıyoruz. Biz Avrupa'ınn bir parçasıyız.
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