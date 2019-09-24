Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB tarafından düzenlenen Suriye konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'da yaptığı konuşmada, "İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor. Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok etkilenen ülke Türkiye olacak." dedi.