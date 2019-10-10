10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bizim derdimiz teröristlerdir. Kimse diğer konuların arkasına sığınarak bu operasyona karşı çıkmasın." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, A Haber ve NTV canlı yayınlarında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bazı ülkelerin DEAŞ ile mücadelenin aksayacağı ve insani krizlerin doğacağına dair haksız eleştirilerine tepki gösteren Çavuşoğlu, "Bunların ikiyüzlülüklerini yüzlerine vurmaktan biz yorulduk. Bunlar maalesef ikiyüzlülükten yorulmadılar, bıkmadılar ama biz yüzlerine vurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Çavuşoğlu, siviller konusunda en hassas ülke olduklarının altını çizerek, bunu Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarında bütün dünyaya gösterdiklerini kaydetti.
"Bizim derdimiz teröristlerdir. Kimse diğer konuların arkasına sığınarak bu operasyonumuza, harekatımıza karşı çıkmasın." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, YPG/PKK'nın hedefinin Suriye'yi bölmek olduğunu dile getirdi.
Çavuşoğlu, özellikle Fransa'nın bu bölgede ayrı bir devlet kurmak için çaba sarfettiğini hatırladıklarını belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG'lileri Elysee Sarayı'nda ağırladığını anımsattı.
Fransa ve diğer bazı ülkelerin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için madde destek vermeyecekleri açıklamalarına da tepki gösteren Çavuşoğlu, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve bizim için hayati önemde olan bu harekatı başarıyla tamamlayacağız." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, terör tehdidinin kendileri için ulusal güvenlik sorunu olduğunun altını çizerek, kendi milli çıkarları ve bölgenin istikrarı için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) konuya ilişkin toplanacak olması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Biz bir beka mücadelesi veriyoruz, bölgemizden teröristleri temizleyene kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
Çavuşoğlu, sahada olduğu kadar masada da aktif olduklarını ifade ederek, sadece ülkeler değil, uluslararası kuruluşlarla da görüşerek gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını söyledi.
Türkiye'nin bölgedeki Kürtleri hedef aldığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Çavuşoğlu, "Diyarbakır'da anneler 'çocuklarımızı geri verin' dediklerinde madem Kürtleri düşünüyorlardı da neredelerdi." dedi.
Çavuşoğlu, insani krizlerin artacağı eleştirelerine ilişkin, "Yemen'de o kadar insanı öldürdünüz, aç bıraktınız. Bu kadar insan sizin kuşatmalarınızda açlıktan öldü. Şimdi hangi yüzle bize dil uzatıyorsunuz ve bu harekata karşı çıkıyorsunuz." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!