Bakan Bozdağ ve Haluk Levent'ten yardımlarla ilgili açıklama

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, "Yardım ediyor diye hakkında adli işlem yapılmış veya tutuklanmış hiç kimse yoktur. Bunun aksini söyleyen, müfterinin şahıdır, şeref ve ahlak yoksunudur" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent de, "Ahbapların çalışması engelleniyormuş' Valisinden komutanına Ahbaplara hep destek verildi şu 4 günde. Özge Özpirinççi bugün Ahbap'tayken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan aradılar. 'Bir sıkıntınız olursa arayın' dediler. Yani kimse çalışmalarımıza engel değil. İnanmayın öyle haberlere." ifadelerini kullandı.

1 MİLYAR TARTIŞMASI

Öte yandan sosyal medyada Ahbap’ın topladığı ve 1 milyarla ifade edilen yardımları yönetemediğine, bu yardımlarla ilgili raporları yayınlamadığına yönelik tartışmalara da Haluk Levent’ten yanıt geldi. Platformun lideri Haluk Levent, “Çok rahat olun. Birlikte yayınlayacağız yaptığımız yardımları. Söz benden” dedi.

Haluk Levent bir başka paylaşımında da “Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir tweet istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! Afad da bizim Ahbap da! Tek cümle istiyorum! Afad da bizim Ahbap da!” İfadelerini kullandı.