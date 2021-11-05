SON DAKİKA! Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması! Asgari ücret ne kadar olacak?

AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin,"Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusuna ilişkin, şunları söyledi:

"Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz."

Sözleşmeli kamu personelinin kadroya geçişiyle ilgili Bakan Bilgin, "İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

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