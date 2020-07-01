Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki yükselişle ilgili Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak açıklamasında "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı