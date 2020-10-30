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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İzmir'de yaşanan deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak açıklamasında "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

EKİPLER SAHAYA İNDİ

Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Enerji arzıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz sahaya indiler, hasar tespit çalışmalarına başladılar" dedi.