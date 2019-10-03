Bakan Albayrak:Ticaret savaşlarından kazançlı çıkabiliriz

Bakan Albayrak, İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde yapılan aHaber ve aPara ortak yayınında ekonomistler Özlem Bayraktar, Işık Ökte ve Nilüfer Sezgin'in sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin yaşadığı coğrafya ve oluşan tehditlerin Türkiye'ye ciddi etkilerinin olduğunu belirten Bakan Albayrak, Türkiye'nin sn 1 yılda çok önemli kazanımlar elde ettiğibi ve son 1 yılda gıda enflasyonu önemli adımlar atıldığını belirtti.

Bakan Albayrak, "Ekonomik olarak geldiğimiz noktada kazanımlarımız var. Enflasyonda atılan senkronize adımlarla son 1 bir yılda yapılan 2 seçime rağmen en düşük rakamları gördük. Dengelenme süreci başarıyla ilerliyor. 2022'de enflasyonda yüzde 5'in altını göreceğiz. " dedi

Yeni Ekonomi Programı'na değinen Bakan Albayrak, Türkiye'nin kur nedeniyle olumsuz bir süreç yaşadığını ve ekim ayının cari denge açısından önemine vurgu yaparak, "Fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Dengelenme süreci değişimi sert bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye katma değerli dönüşümü gerçekleştirmek durumunda." ifadelerini kullandı.

İFM 2022'DE TAMAMLANACAK

4 yıl seçim olmayacağının altını çizen Bakan Albayrak yabancı yatırımcının ilgisinin arttığını ve Türkiye'nin doğal büyüme politikasına evrilmiş durumda olduğunu söyledi. Albayrak, A"B, dışındaki pazarlarda ihracat sektörü artış yaşadı. Turizm açısından eylem ve politikalarla birlikte rekabetçi bir şekilde de bu süreci oluşturduk. " şeklinde konuştu.

Yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi inşaatıyla ilgili de konuşan Bakan albayrak, 2022 başında inşaat sürecinin biteceğini duyurdu. Bakan Albayrak, "Bu ay içerisinde kamu kurumlarının ihale süreci ve kalan inşaat bölümleri de tamamlanarak bu yıl sonuna kadar en yoğun inşaat dönemi başlayacak" şeklinde konuştu.

Vergi reformuyla ilgili "2. el konut alımlarıyla ya da lüks ürünlere ilişkin vergi düzenlemesi olacak mı? sorusuna Albayrak, "Yakın vadede göreceğiz, çok geniş bir çalışmamız var. 80'lerden bugüne gelen bir vergi mimarimiz var. 1 yıldır uzun bir süreçte küresel paydaşlarla uyumlu, adaletli bir vergi reformu üzerine paket paket çalışıyoruz" dedi

TİCARET SAVAŞLARINDAN KAZANÇLI ÇIKABİLİRİZ

Dolarizasyonu önlemeye yönelik adımlarla ilgili detay isteyen soru üzerine Bakan Albayrak, "Dolarizasyon gelişen ülkelerde hep yaşanmış. bu çerçevede olabilecek iç ve dış şokların yaşandığı dönemde hep gündeme gelinmiş. Türkiye olarak son yaşananlardan sonra dolarizasyonda çok daha net ve kararlı bir politika olacak. Dolar mevduat hesapları geçen seneden bu yana yüzde 60'dan 52-53'e gevşedi. Bu ülkenin para birimi TL'dir, adımları göreceğiz." dedi.

ABD ile ilişkiler üzerine soruya Bakan Albayrak, "Dünya çok farklı risklere gebe ama 3. ülkeler için fırsatlar doğurma ihtimali de var. Türkiye bu fırsatlara en hızlı adapte olabilecek ülkelerden biri. Ticaret savaşlarından kazançlı çıkabilecek bir ülkeyiz. İki ülkenin ilişkilerinde, ticaret hacminde iki ülkenin menfaatine bir süreci takip etmeye çalışıyoruz. ABD bizden çok daha istekli durumda."