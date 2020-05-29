Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan 1. çeyrek büyüme verileriyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4.5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.