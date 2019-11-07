SON DAKİKA!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'da İş Dünyası ile Buluşma programında konuşuyor. Bakan Albayrak'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Son bir yılda üç büyük kur atağı yaşadık.

Ülkemizi kur, faiz, enflasyon sarmalına almak istediler.

Ülkemizi faiz yüküyle çökerteceklerini zannettiler.

Kuru 8-10 daha da yukarıya çıkaracaklarını zannettiler. Her biri başarısız oldu ve püskürtüldü.

TÜFE'de yüzde 25, ÜFE'de yüzde 45 seviyesinden inerek tarihi bir netice ortaya koyduk.

Felaket tabloları çiziyorlardı. Küçümsemeye çalışıyorlardı. Baz etkisi şudur, budur bunlara şahit olduk. Mesele enflasyonla mücadelede Türkiye güçlü bir performans yakalamış.

Önümüzdeki yıl itibariyle tek haneli dönemi yaşayacağız.

Biz Türkiye'de ekonomi ile ilgili sosyal medyalar başka çevreler algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu koroya rağmen çok tarihi süreçten güçlenerek çıktık.

Bu koronun bir kismı siyasi saikle bir kısmı ticari saikle, bir kısmı da istihbari saikle birilerinin amacına hizmet ediyorlar. Bunların söylemlerinden bir tanesi, faizleri indirmeyin. Faiz inerse kuru tutamazsınız. Üç ayda Merkez Bankası bin baz puan faiz indirdi. Dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 40-50 olacak diye insanları korkutmaya çalıştılar.

Türkiye kimseden bir kuruş almadı, kimseye el açmadık.

15 ayı tahmin edilenden az hasarla geride bıraktık.