Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın kredi faizlerinde yaptığı indirimlerle ilgili açıklamada bulundu.

Albayrak Twitter hesabından "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" mesajını paylaştı.