Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin konuştu.

Akar, " YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz. Dün takriben 1,5-2 saat süreyle 4 helikopter, iki Türk, iki Amerikan helikopteri, havadan keşif ve gözetleme yaptı." dedi.

Akar ayrıca S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin ikinci bataryasının intikalinin eylül ortasında tamamlanacak.