Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu sahada inceledi. Akar'ın harekat merkezinde yaptığı açıklamalar şöyle;

"Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor"