Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede ateşkesin ve istikrarın sağlanması ile insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede Akar tarafından;
Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin önemli olduğu ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceği,
Daha fazla can kaybının yaşanmaması ile huzur ve istikrar için bir an evvel bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğu,
Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımın ulaştırılması ve barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.
RUSYA'NIN BEKLETTİĞİ TÜRK GEMİLERİ
Bakan Akar, Rus limanlarında bekleyen Türkiye'ye gelecek ticari gemilerle ilgili önümüzdeki saatlerde, günlerde olumlu gelişmeler beklediklerini söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yönelik soru üzerine Akar, "Sayın Şoygu ile olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Birinci konu genel anlamda ateşkesin bir an önce gerçekleştirilmesi, barış ve huzurun gelmesi, diğer taraftan da Türkiye'nin Ukrayna'daki iki uçağının güvenliği. Aynı zamanda Rus limanlarında gemilerimiz var. Onların da bir an önce daha önce planlandığı şekliyle güvenli bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesi, gelmesi. Önümüzdeki saatlerde, günlerde bu konularda olumlu gelişmeler bekliyoruz." diye konuştu.
Söz konusu gemilerin Türkiye'ye gelirken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının refakatinde olup olmayacağına yönelik soruya Akar, "Bu aşamada buna gerek yok. Ticaret gemilerinin gelmesi konusunda gerekli güvenliği Rusya tarafı sağlayacak." karşılığını verdi.
Hulusi Akar, "Bir takvim var mı?" sorusunu "Mümkün olan en erken zamanda." diye yanıtladı.
Gemilerin sayısına yönelik soru üzerine de Akar, "Ticari olarak daha önce anlaşması yapılan bir miktar gemi var. Onun dışında hem Rus hem Ukrayna limanlarında Türk bandralı gemiler var. Onlar Rus limanlarındakilerle ilgileniyorlar. O konuda gayet yapıcı, olumlu cevaplar aldık." dedi.
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