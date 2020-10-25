Pakistan’daki temaslarına devam eden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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