Bakan Akar, NATO toplantısına katılacak

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 16 Mart Çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek.

NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.