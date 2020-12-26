Bakan Akar Libya'ya gitti!

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Libya'ya gitti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya hareket etti.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşmesi beklenen Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.

ZİYARET HAFTER'İN TEHDİDİNİN ARDINDAN GELDİ

Habertürk TV Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in verdiği bilgilere göre, Akar ve kuvvet komutanlarının Libya ziyareti, Hafter'in Türk askerine yönelik saldırı tehdidinin ardından geldi.

Darbeci Hafter'in, üç gün önce Türk askerlerine yönelik silahlı saldırı yapabileceğini açıklamasının ardından gerçekleşen ziyaret kritik önem taşıyor. Türkiye biri ana üs olmak üzere 7 güvenlik noktasında önlemleri en üst seviyeye çıkartmıştı.