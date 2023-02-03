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Bahçelievler'de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi

İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsünün hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan otobüs durağına dalmıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanmıştı. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. İETT şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Giriş: 03.02.2023 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA haberi: Bahçelievler otobüs kazasında yeni gelişme! İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü kazasında son durum...
Bahçelievler'deki feci kazada yeni gelişme!
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İHA

Bahçelievler’de İETT otobüsünün hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan otobüs durağına dalan sürücü Sefer B. adliyeye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre Bahçelievler'de 2 Şubat günü sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarından bulunan otobüs durağına dalmıştı.

İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerlemişti. Otobüs, durağında bekleyen minibüse çarparak durabilmişti.

Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybetmişti. 1’i ağır 5 vatandaş yaralanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Sefer B. adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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