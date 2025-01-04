Bahçelievler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı
İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine ardından da reklam panosuna çarptı. Arkadan gelen minibüs de otobüse çarptı. Kazada yaralanan olmadı
Bahçelievler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çıkıp aydınlatma direği ve reklam panosuna çarptı.
D-100 karayolu Bahçelievler mevkisinde Küçükçekmece istikameti yan yolda seyreden Gülnihal Yılmaz idaresindeki İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı.
Bu sırada arkadan gelen Yalçın İstanbullu idaresindeki minibüs ise kaza yapan otobüse çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yan yolda trafik oluştu.
Kazada otobüsteki yolcular yara almazken, araçlarda hasar oluştu.
İETT otobüsünün bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.