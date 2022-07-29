Bahçelievler'de bina yıkımı sırasında faciadan dönüldü!

Bahçelievler’de kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan beton parça, bitişiğinde bulunan 5 katlı binaya zarar verdi. 4 katı hasar gören apartmanın bir kısmı tedbir amaçlı boşaltıldı.
İHA'nın haberine göre, ilçede bulunan 37 yıllık apartman kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yaklaşık 5 ay önce boşaltıldı.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Apartmanın yıkımı için dün sabah saatlerinde ekipler çalışma başlattı. Çalışma esnasında yıkılan apartmandan kopan beton parçalar, bitişikteki 5 katlı apartmanın 4 katına zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine belediye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla apartmanın bir kısmı tahliye edildi. Tahliye edilen kişiler Bahçelievler Belediyesi’nin tahsis ettiği otellere yerleştirilirken yapılan kontrollerin ardından belediye tarafından binanın tadilatının yapılacağı öğrenildi.
"DEHŞET ANINDA KIZIM EVDEYDİ"
Olayın yaşandığı sırada kızının evde olduğunu anlatan Soner İnce, "Benim büyük kızım evdeydi dehşet anında. Kızım mutfaktayken yandaki yıkımdan dolayı beton parçaların bir kısmı binaya yıkılıyor. Bina hasar gördü. Allahtan can kaybı yok. Yani buradaki işte sıkıntı var. Bina yıkımında sıkıntı var. Operatörlerde sıkıntı var. Fen işleri geldi. Belediye geldi. Dünden bu yana ilgileniyorlar sağ olsunlar. Evdeki hasarları yazdılar. Şu anda ben onu bekliyorum. Ona göre hareket edeceğim. Herhangi bir şikayette bulunmadım. Gerekirse hakkımı arayacağım. Benim evimde eşya kalmadı şu anda. Hasarı hesaplayamıyorum. Baya bir hasar var. Makinalarım gitti. Televizyonlarım hasar gördü. Bilgisayarlarım ezilmiş. Her şey paramparça. Bu gibi olayların yaşanmasını istemiyoruz. Bu acemilikle işler yapılmamalı" dedi.
"TAMAMEN KONTROL DIŞI"
Olayın tamamen kontrol dışı olduğunu belirten inşaat firması yetkilisi Adem Küçük, "Bizim kendi makinamız bu taraftaki tablanın bağlantıları birbirine bağlı olmadan ve bu bağlantının da bu tarafta çalışmasından etkilendiğinde bina bel verdi. Bina bel verince üstündeki tabla karşı binaya zarar verdi. Tamamen kontrol dışı. Buna ne kadar önlem de alsan olmaz. Bizim müdahale ettiğimiz taraf bu taraf kayan taraf öbür taraf. Sağ taraftaki çalışma tamamen betonun zayıflığından kirişin demirinin zayıflığından altılık demir kullanılmış. Bina da zaten deniz kumundan yapıldığı hala belli" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: DHA
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