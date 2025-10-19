Habertürk
        Haberler Gündem Politika Bahçeli: KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalı | Son dakika haberleri

        Bahçeli: KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 20:06 Güncelleme: 19.10.2025 - 20:39
        Bahçeli: KKTC, Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalı
        MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen seçimlere ilişkin görüşüne yer verildi.

        MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

        "KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır."

