Bahçeli'den CHP lideri Özel'e çağrı yaptı, Özel yanıt verdi
MHP lideri Bahçeli, yaptığı açıklamada CHP lideri Özel'e çağrıda bulunarak, "Yargıya saygı duy, partinde otur" şeklinde konuştu. CHP'den yapılan açıklamada ise Bahçeli'ye hitaben "Milletin sesini duy, darbeye karşı dur" dendi
Milliyetçi Hareket Partisi resmi sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrısı paylaşıldı.
MHP lideri Bahçeli, yaptığı açıklamada CHP lideri Özel'e çağrıda bulunarak, "Yargıya saygı duy, partinde otur" şeklinde konuştu.
CHP'DEN BAHÇELİ'YE YANIT: MİLLETİN SESİNİ DUY, DARBEYE KARŞI DUY
CHP Genel Merkezi sosyal medya hesabından MHP Lideri Bahçeli'ye yanıt verdi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tavsiye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur.