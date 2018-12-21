MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kuliste gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bahçeli, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in genel kurul konuşması için şöyle dedi: CHP’yi yok Sayan bir konuşma yaptı MHP’den biri aynı konuşmayı yapsaydı 'gel yerine otur' derdim



ŞENER KONUŞMASINDA 55 KEZ "BEN" DEDİ

TBMM'de söz alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, konuşmasını kişileştirerek 55 defa “Ben” dedi.

İHA'nın haberine göre Meclis Genel Kurulunda bütçenin tümü üzerine yapılan son konuşmalarda CHP adına söz alan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 35 dakikalık sürede AK Parti'de olduğu dönemde çok önemli icraatlar yaptığını söyleyerek, 55 defa ‘Ben’ kelimesini kullanarak kendisini övdü. Bu sırada AK Parti sıralarından tepkiler yükseldi. Şener'in konuşmasında yer alan cümlelerden bazıları ise şöyle:



"BU ÖVÜNME BENİM SAYEMDE OLDU"

"Ben bıraktıktan sonra 2008-2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur. Rakamları vereyim; dolar ben geldiğimde 1.60 kuruştu. 2007'de 1,38'e düştü. Siz şimdi 5 kat artırdınız. Faiz 12,22 idi, şimdi 25'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paradan 6 sıfırın atılmasıyla simidin 1 milyon yerine 1 liraya alınmasıyla övünüyor. Bu övünme benim sayemde oldu.”