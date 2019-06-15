İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan İSTOÇ'ta hırdavat , hediyelik eşya ve züccaciye gibi ürünler satan bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yerden ve merdiven yardımıyla havadan yangına müdahalesi sürüyor.