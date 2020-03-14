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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Türkiye'nin de olduğu 4 ülkeye 17 Mart Salı gününden itibaren uçuşları askıya aldı.

BAE yönetiminin uçuşları askıya aldığı ülkeler arasından Türkiye ile birlikte Irak, Lübnan ve Suriye de var.

17 Mart'ta başlayacak uçuş yasağı ikinci bir karara kadar devam edecek.