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Çanakkale'de evinde bıçaklanarak öldürülen kişinin kızı adli kontrolle serbest bırakıldı

Çanakkale'de dün feci bir olay yaşandı. Kentte evinde bıçaklanarak öldürülen kişinin katil zanlısı olarak kızı gözaltına alındı. 17 yaşındaki B.P., bugün sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Giriş: 18.12.2022 - 15:22 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Babasını öldüren genç kız, adli kontrolle serbest kaldı! - Haberler
Babasını öldüren genç kız, adli kontrolle serbest
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AA

Çanakkale'de evinde bıçaklanarak öldürülen kişinin katil zanlısı olarak gözaltına alınan kızı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA'da yer alan habere göre, evinde dün bıçaklanarak öldürülen Erdinç Pehlivan'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan kızı B.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Adliyeye sevk edilen B.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erdinç Pehlivan'ın cenazesi Şehitler Camisi'nde kılınan namazın ardından Çanakkale Yeni Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Kentte dün, Erdinç Pehlivan (50) ile kızı B.P'nin (17) yaşadığı evden gelen kavga seslerini duyan komşular, durumu polise bildirmişti.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Pehlivan'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti. Maktulün kızı B.P. ise katil zanlısı olarak gözaltına alınmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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