Babasını öldüren genç kız, adli kontrolle serbest

AA'da yer alan habere göre, evinde dün bıçaklanarak öldürülen Erdinç Pehlivan'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan kızı B.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Pehlivan'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti. Maktulün kızı B.P. ise katil zanlısı olarak gözaltına alınmıştı.