Babasını başına tuğla vurarak öldürdü

DHA

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, babası Bekir Turhan'ı (71) başına tuğlayla vurarak öldüren Hamza Turhan (40),tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Kurtlar mahallesindeki müstakil bir evde meydana geldi. Evde yatalak annesine baktığı için devletten maaş alan Hamza Turhan, iddiaya göre bakıcı aylığının kesilmesi nedeniyle babası Bekir Turhan ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Hamza Turhan yerden aldığı tuğla parçasıyla babası Bekir Turhan'ın başına vurdu.

Kanlar içinde yere yığılan Bekir Turhan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turhan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında oğlu Hamza Turhan, jandarma tarafından evde yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Hamza Turhan, dün sevk edildiği Adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.