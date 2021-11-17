Baba vahşeti iddiasında kahreden görüntü!

Dehşete düşüren olay, geçen pazar günü meydana geldi. 4 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairede oturan Beyza Nur Erol ile dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa Gaffar, pazar günü akşam saatlerinde ev kirası nedeniyle tartıştı.
DHA'nın haberine göre Gaffar, Beyza Nur Erol'u darbedip, ev kirası için biriktirdiği 500 lirayı, telefon alacağını söyleyerek aldı. Bu sırada odada bulunan çiftin 3 aylık kızı Elif Ada Topçu, ağlamaya başladı. Bunun üzerine Mustafa Gaffar, bebeğin başına tokat attı.
Mustafa Gaffar ile Beyza Nur Erol, rahatsızlanan minik Elif Ada'yı Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde muayene edilen Elif Ada Topçu, evine gönderildi. Dün, saat 11.00 sıralarında çocuğunun nefes almadığını fark eden Erol, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, minik bebeği Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste yapılan kontrolde, Elif Ada bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Morga kaldırılan Elif Ada'nın başında ve alnında darp izleri tespit edildi. Elif Ada Topçu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
SUSMASI İÇİN KIZININ BAŞINA VURDU
Polise şikayetçi olan Erol ifadesinde, pazar günü Mustafa Gaffar'ın, kendisini dövüp ev kirası için biriktirdiği parayı aldığını, bu sırada gürültüden korkan kızı Elif Ada'nın ağlamaya başladığını anlattı. Erol, Mustafa Gaffar'ın susması için bebeğin başına vurduğunu söyledi. Gaffar ise polisteki ifadesinde, olay günü minik Elif'in başını çarptığını öne sürdü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Gaffar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
Beyza Nur Erol, bu sabah ailesiyle birlikte bebeğin cenazesini almak için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Annesi ve babası Abdullah Erol'un desteğiyle ayakta durabilen Erol, cenaze morgdan çıkarıldığı sırada ağlamaya başladı. "Bebeğim, bebeğim" diyerek ağlayan kadının koluna giren annesi, ayakta durmasına yardımcı oldu. Elif bebeğin cenazesi, Serik'te toprağa verilecek.
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