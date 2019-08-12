Zonguldak'taki Bahçelievler Mahallesi'nde önceki gün, kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selçuk A., komşusu Zafer Ömür'ün (62) oturduğu dairenin kapısına gidip zili çaldı. Zafer Ömür kapıyı açınca, Selçuk A. önce kendisine ardından oğlu Burak Ömür'e (39) bıçakla saldırdı.

BABA İLE OĞULU DEFALARCA BIÇAKLADI

DHA'daki habere göre vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, Selçuk A. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Zafer Ömür ile Burak Ömür, ardından hastaneye kaldırıldı.

İKİSİ DE YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan baba ve oğlunun hayati tehlikeyi atlattıkları bildirildi. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Selçuk A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.