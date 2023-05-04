Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir süre önce eşiyle boşanma kararı alan M. Ateş, iddiaya göre oğlu ve eşinin parasını zorla alıp kızıyla birlikte memleketi Trabzon’a gitti.

Şüphelinin eşinden 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren uzaklaştırma kararı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli M. Ateş, Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.