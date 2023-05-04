Kan donduran olay önceki gün İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir süre önce eşiyle boşanma kararı alan M. Ateş, iddiaya göre oğlu ve eşinin parasını zorla alıp kızıyla birlikte memleketi Trabzon’a gitti.
M. Ateş geçtiğimiz günlerde tekrar İstanbul’a döndü. Tartıştığı 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş’i öldürerek kayıplara karıştı.
KATİL BABA YAKALANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan M. Ateş'in izini kısa süre içinde Sultangazi ilçesinde buldu. Bir arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen M. Ateş, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli M. Ateş'in, 2022 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirlendi.
Şüphelinin eşinden 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren uzaklaştırma kararı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli M. Ateş, Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.