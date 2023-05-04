Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Baba değil canavar! Evlat katili kıskıvrak - Haberler

Baba değil canavar! Evlat katili kıskıvrak yakalandı

İstanbul’da tartıştığı 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş’i tabancayla vurarak öldüren Murat Ateş, polis tarafından yakalandı. Sultangazi ilçesinde saklandığı evde yakalanan Murat Ateş, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü

Giriş: 04.05.2023 - 14:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Baba değil canavar! Evlat katili kıskıvrak - Haberler

Kan donduran olay önceki gün İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir süre önce eşiyle boşanma kararı alan M. Ateş, iddiaya göre oğlu ve eşinin parasını zorla alıp kızıyla birlikte memleketi Trabzon’a gitti.

M. Ateş geçtiğimiz günlerde tekrar İstanbul’a döndü. Tartıştığı 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş’i öldürerek kayıplara karıştı.

Mutlucan Ateş
Mutlucan Ateş

KATİL BABA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan M. Ateş'in izini kısa süre içinde Sultangazi ilçesinde buldu. Bir arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen M. Ateş, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli M. Ateş'in, 2022 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirlendi.

Şüphelinin eşinden 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren uzaklaştırma kararı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli M. Ateş, Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Antrenmanda kaybolan 4 kadın raftingci bulundu
Antrenmanda kaybolan 4 kadın raftingci bulundu
Motosiklet devrildi: Anne öldü, oğlu yaralandı
Motosiklet devrildi: Anne öldü, oğlu yaralandı
Soma'da polise ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi
Soma'da polise ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi
Sakarya'da feci kaza: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Sakarya'da feci kaza: 1 ölü, 4 ağır yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.