Son dakika Azerbaycan haberlerine göre, Azerbaycan ordusu bazı köylerini daha işgalden kurtardı!

AA

Son dakika bilgilerine göre, Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz kan dökülmesin istiyoruz.Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum" dedi.

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