Misket bombası! Sivil katliamı! Ermeni güçler bunu da yaptı!

Son dakika Azerbaycan Ermenistan! Misket bombası! Sivil katliamı! Bir bu kalmıştı! - HABERLER

İHA

Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki operasyonu devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev dün sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Hacıyev, işgalden kurtarılan Fuzuli kentiyle ilgili yaptığı paylaşımda, Ermeni güçlerin kentteki Türk ve Müslüman mezarlığının tahrip edildiğini, mezar taşlarının kırıldığı gözler önüne serdi.

"BU BARBARLIK VE VANDALİZMDİR"

Uluslararası anlaşmaları hiçe sayan, misket ve fosfor bombası kullanıp sivilleri katleden Ermeni güçlerin yaptığı son olayı Hacıyev, "Bu barbarlık ve vandalizmdir" diyerek dünyaya duyurdu.

"2 ASIRLIK CAMİYİ, AHIRA ÇEVİRMİŞLER"

İHA'da yer alan habere göre Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan’ın işgalden kurtarılmış Mamar köyünde 18. Yüzyıla ait bir cami. Cami tamamen yıkılmış. 18. Yüzyıla ait dini ve kültürel anıt, barbarlığın yanı sıra, Gubadlı kentinin Mamar köyünün işgali sırasında Ermenistan tarafından hakaret amacıyla domuz ahırına dönüştürülmüş" ifadelerini kullandı.

HAVAN TOPU ATIŞ NOKTALI VURULDU

AA'da yer alan habere göre öte yandan Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait havan topu atış noktalarını imha ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Terter ilinin işgal altındaki Göyark köyünde konuşlu Ermenistan ordusunun havan topu atış noktalarının vurulduğu bildirildi.

TANKLARI VE BOMBALARI BIRAKIP KAÇTILAR

Hedeflerin nokta atışı ile imha edildiğini duyuran Bakanlık, operasyonun görüntülerini de paylaştı. Ermeni güçlerin bölgedeki tank, mühimmat ve teçhizatlarını bırakarak kaçtığı belirtildi.