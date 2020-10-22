Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunun topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cebrayıl bölgesinde Belend, Papı, Tulus, Hacılı, Tinli köyleri, Fuzuli bölgesinde Gecegözlü, Aşağı Seyidehmedli, Zerger köyleri, Zengilan bölgesinde ise Mincivan kasabası, Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köyü işgalden kurtarılmıştır. Yaşasın Azerbaycan Ordusu! Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı.
ELE GEÇEN YERLEŞİM 125'E ULAŞTI
İHA'da yer alan habere göre Azerbaycan ordusunca ele geçirilen 1 kasaba ve 21 köyle birlikte 27 Eylül'den bu yana ele geçirilen yerleşim birimi sayısı böylece 125'e ulaştı. Edinilen bilgilere göre Dağlık Karabağ'ın güneyinde bulunan Ermeni güçlere ait cephe hattının büyük ölçüde darbe aldığı ve zayıfladığı öğrenildi.
"ELE GEÇEN TANKLARI KULLANIYORUZ"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önemli bir açıklamada daha bulundu. Bugüne kadar Ermenistan ordusuna ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise çalışır durumda ele geçirildiğini ifade eden Aliyev, bu tankların Ermenistan ordusuna karşı kullanıldığını kaydetti.
ÇAVUŞOĞLU, BAYRAMOV İLE GÖRÜŞTÜ
AA'da yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la Dağlık Karabağ'daki durumu telefonla görüştü. Çavuşoğlu ve Bayramov, Dağlık Karabağ'daki son durumla ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Çavuşoğlu ve mevkidaşı Bayramov telefonla görüştü.
Bakanlar, bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması için Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Bayramov dün Moskova'da, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelerek Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüşmüştü.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.
NATO'DAN SARKİSYAN'A: TARAF DEĞİLİZ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i NATO Merkez Karargahında ziyaret eden Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan umduğu desteği bulamadı. Stoltenberg Sarkisyan'a çatışmada taraf olmadıklarını işaret ederek, "Aralarındaki bu sorunu karşılıklı diyalog yoluyla çözmelerini umuyoruz" dedi.
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