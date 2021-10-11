Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya SON DAKİKA: Azerbaycan'dan, İran'ın "terörist gruplarla" ilgili iddialarına tepki!

Azerbaycan'dan, İran'ın "terörist gruplarla" ilgili iddialarına tepki!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Azerbaycan'da terörist gruplar bulunduğuna ilişkin iddiasına yanıt verdi. Abdullayeva, "Terörist aramak isteyenlere tavsiyemiz, etraflarına iyi bakmalarıdır." dedi.

11.10.2021 - 13:44 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Azerbaycan'dan, İran'ın
Azerbaycan'dan İran'a tepki!
0:00 / 0:00
AA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın "Azerbaycan'da terörist gruplar bulunduğuna" dair iddiası üzerine, "Terörist aramak isteyenlere tavsiyemiz, etraflarına iyi bakmalarıdır." ifadesini kullandı.

Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın, Lübnan'ın El-Manar kanalına verdiği mülakata ilişkin "Azerbaycan karşıtı kampanya İran'a fayda sağlamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının, Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasından vazgeçmediği ve bu tür suçlamaların tamamen reddedildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"44 günlük savaşta da belirtmiştik şimdi de belirtiyoruz ki Azerbaycan topraklarında iddia edildiği gibi hiçbir terörist olmadı ve şimdi de yoktur. Terörden mustarip bir ülke olan Azerbaycan'da, hiçbir zaman teröristlere yer olmamıştır. Azerbaycan, topraklarını şehitlerinin kanları ve canları pahasına işgalden kurtardı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de belirttiği gibi, 100 binden fazla askeri olan Azerbaycan'ın, paralı askerlere ihtiyacı yoktur. Savaş sırasında İran tarafından böyle bir suçlama yapılmadı ve savaştan sonra yeni hükümet iktidara gelene kadar da bu konuda endişeye mahal durum yaşanmadı."

Açıklamada, "Bu mesnetsiz suçlamaların sebebinin, İran tırlarının, Azerbaycan topraklarına yasa dışı girişlerinin engellenmesi ve Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması olduğu biliniyor. Terörist aramak isteyenlere tavsiyemiz, etraflarına iyi bakmalarıdır. İşgal altındaki bölgelerde Ermeni paralı savaşçıların bulunmasına ilişkin net kanıtları, geçen yıl İran'ın Bakü Büyükelçiliği dahil tüm büyükelçiliklere iletmiştik." görüşü paylaşıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Hesabı görünce şoke oldular
Hesabı görünce şoke oldular
Koronavirüs sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
Koronavirüs sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
117 yaşında koronayı yendi!
117 yaşında koronayı yendi!
Anne-kız objektif karşısında! Olay oldu
Anne-kız objektif karşısında! Olay oldu
Polonya'da binler, AB üyeliğine destek için yürüdü
Polonya'da binler, AB üyeliğine destek için yürüdü
Sancaktepe'de pompalı saldırı: 2 bekçi yaralandı
Sancaktepe'de pompalı saldırı: 2 bekçi yaralandı
Karabük'te mantar, aynı aileden 4 kişiyi zehirledi
Karabük'te mantar, aynı aileden 4 kişiyi zehirledi
Bir ülke daha idam cezasını kaldırdı
Bir ülke daha idam cezasını kaldırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.