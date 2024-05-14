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        Haberler Gündem Son dakika az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 14 Mayıs 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

        Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler! 14 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi çalışmalarıyla son dakika depremler listesi belli oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan verilere göre son olarak; Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler meydana geldi. Yurt genelinde devam eden sarsıntıları hisseden ve endişe duyan vatandaşlar için AFAD ve Kandilli son depremler verilerini haberimizde derledik. İşte, 14 Mayıs 2024 Salı günü yaşanan depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 08:01 Güncelleme: 14.05.2024 - 08:01
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        • 1

          Aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların ardından Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinini güncelliyor. Yayımlanan son verilere göre; Kahramanmaraş peş peşe sallandı. İşte, 14 Mayıs 2024 Salı günü yurdumuzda yaşanan son dakika depremlerin listesi...

        • 2

          MALATYA'DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:41'de Malatya'nın Darende ilçesinde 2.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

        • 3

          KAHRAMANMARAŞ PEŞ PEŞE SALLANDI!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün bir saat içerisine Kahramanmaraş'ta peş peşe üç deprem meydana geldi. Sarsıntıların en şiddetlisi saat 06:55'te Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.3 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin derinliği 6.55 km olarak belirlendi.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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