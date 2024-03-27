Deprem kuşağında yer alan ve aktif fay hatları olan Türkiye'de yaşanan son depremler tedirgin ediyor. Ülkemizde gün içinde meydana gelen son depremler araştırması sürüyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesini haberimizde derledik. İşte, 27 Mart Çarşamba günü en son meydana gelen depremler...