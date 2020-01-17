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Anayasa Mahkemesi, 22.00’den sonra alkollü içki satışının yasaklanmasıyla ilgili önemli bir karara imza attı. 22.00’den sonra alkollü içki satışı yaptığı gerekçesiyle 30 bin TL idari para cezasına çarptırılan vatandaş, “Mülkiyet hakkım ihlal edildi” diyerek, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Alkol satışına getirilen düzenlemede “kamu yararı” olduğuna dikkat çeken Mahkeme, verilen idari para cezasının mülkiyet hakkının ihlal etmediğine karar verdi…
TUTANAK ALTINA ALINDI
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre AYM’nin kararına konu olan süreç 2014’te Balıkesir Edremit’te yaşandı. Polis, 16 Ağustos 2014 saat 01.40 sularında alkollü içecek satışı da yapan bir büfeden çıkan üç vatandaşı durdurdu. Vatandaşlara o saatte alkollü içki satışı yapıldığı tutanak altına alındı. Tutanak büfe işletmeni E.D. tarafından da imzalandı. Polis, tutanağı Tütün ve Alkol Piyasasını Düzenleme Kurumuna (TAPDK) gönderdi.
30 BİN 450 TL CEZA KESİLDİ
TAPDK, E.D.’nin 22.00'den sonra alkollü içecek satışı yaptığı gerekçesiyle 30 bin 454 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi E.D.’nin bu karara yaptığı itiraz, Edremit Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedildi. Bu kararın kesinleşmesi üzerine E.D., 31 Mayıs 2017’de Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.
AYM “İHLAL YOK” DEDİ
Başvuruyu görüşen AYM, mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.
Anayasa'nın 58. maddesinin, devletin gençleri alkol düşkünlüğü ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alacağını hüküm altına aldığı vurgulanan kararda şu tespitlere yer verildi:
KAMU YARARI VAR: Kanun koyucunun da bu anayasal ödev çerçevesinde alkol kullanımının sınırlandırılması için alınan tedbirler çerçevesinde söz konusu düzenlemeyi yaptığı anlaşılmaktadır. Kanunla yapılan düzenlemelerin etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi bakımından, öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ve yasaklanan fiillerin işlenmesini önlemek çerçevesinde kamu makamlarının belirli bir takdir yetkisi olup somut olayda da müdahalenin kamu yararına dayalı meşru bir amacının olduğu kabul edilmelidir.
MÜDAHALE ÖLÇÜLÜ: Başvurucuya gece vakti alkollü içecek satışı nedeniyle idari para cezası verilmesi şeklindeki mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin içerdiği kamu yararı amacı ile karşılaştırıldığında başvurucuya şahsi olarak aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklemediği değerlendirilmiştir. Dolayısıyla başvurucunun mülkiyet hakkının korunması ile kamu yararı arasında olması gereken adil dengenin bozulmadığı ve müdahalenin ölçülü olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verilmesi gerekir.
2013’TE GETİRİLMİŞTİ
4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nda 2013 yılında yapılan değişiklikle, alkollü içkilerin, 22.00 ila 06.00 saatleri arasında perakende olarak satılamayacağı düzenlenmişti. Bu düzenlemeye aykırı davrananlar hakkında idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştı.
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