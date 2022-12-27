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AYM, CHP'nin seçim kanunu başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin seçim kanundaki bazı hükümlerin iptali için açtığı davayı reddetti.

Giriş: 27.12.2022 - 14:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AYM, CHP'nin seçim kanunu başvurusunu reddetti
Habertürk Ankara

Anayasa Mahkemesi (AYM), "il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları, bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde belirlenmesi”ni içeren düzenlemenin iptali istemini oy çokluğuyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, Meclis'ten geçen Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanun’daki değişikliklerle ilgili başvurusunu reddetti.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "AYM, İl seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları, bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde belirlenmesi”ni içeren düzenlemenin iptali istemini oy çokluğuyla reddetti. Karar, Başkan Zühdü Arslan’ın da bulunduğu 5 üyenin karşı oyuyla alındı. Seçimlerde görev yapacak il ve ilçe seçim kurulu başkanlarının en kıdemli hakimler yerine birinci sınıfa ayrılmış veya birinci sınıfa ayrılma niteliği taşıyan hakimler arasından kura ile belirlenmesiyle ilgili düzenlemenin CHP iptalini istemişti.
AYM, iptal talebini reddetti" ifadeleriyle kararı duyurdu.

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