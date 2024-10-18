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        AYM Başkanı'ndan sokak hayvanları yasası açıklaması

        Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, sokak hayvanları yasası, Can Atalay kararı ve Anayasa'nın ilk 4 maddesi hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 14:07 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:12
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        AYM'den sokak hayvanları yasası açıklaması
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        Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, sokak hayvanları yasasının kısa süre içerisinde gündeme geleceğini söyledi. Can Atalay kararı hakkında konuşan Özkaya, "Anayasa Mahkemesi bu görüşünü kararlarıyla söylemiştir. Bunu tartışmaya gerek görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa'nın ilk 4 maddesi tartışmalarına ilişkin, "Bizim görev alanımız dışında, bu konuda bir şey söylemem mümkün değil" dedi.

        Özkaya, sokak hayvanlarına ilişkin kanunun iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davanın en kısa sürede gündeme alınıp, karara bağlanacağını bildirdi.

        Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'dan Can Atalay kararı açıklaması:

        "Anayasa Mahkemesi bu görüşünü kararlarıyla söylemiştir. Bunu tartışmaya gerek görmüyoruz. Can Atalay ile ilgili verdiğimiz son kararda bu sorunun cevabı açık bir şekilde verildi. Bütün akademik camia bu konuda hem fikirdir. Aksi yapılan yorumlar münferit bir görüş olarak değerlendirilebilir"

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