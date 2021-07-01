Ayıya kafa tutmuştu, sahibinden kurbanlık kararı

AA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kurbanlık olarak beslenen ve kendisine saldıran bozayıya kafa tutan keçi, Kurban Bayramı'nda kesilmeyecek.

İlçede dün yaşanan ve vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan bozayı ile keçi kavgası, sosyal medyada ilgi gördü. Keçi sahibi besici Eset Şahin, AA muhabirine, "Asena" adını verdiği keçisinin bozayıya kafa tuttuğunu hatırlattı. Keçisinin çok cesur olduğunu ifade eden Şahin, "Keçi bahçeye girmişti. Ayı bunu görmüş ve takip ederek bahçede dolandırmış. Tam tutayım derken ayıya dönüp bir iki boynuz vurdu. Ondan sonra vatandaşlar yetişti ve kurtardı. Kurbanlık olarak beslediğim Asena'yı kesecektim ama vazgeçtim, biraz daha yaşasın" dedi.

Vatandaşlardan Muhammed Taş da ayıya kafa tutan cesaretli bir keçiyi ilk defa gördüklerini söyledi. İlçede dün kara yoluna inen ve daha sonra eski meteoroloji binası bahçesine giren bir bozayı, burada otlayan keçiye saldırmış ve vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde kendisine saldıran bozayıya kafa tutan keçi, çevredekileri gülümsetmişti.