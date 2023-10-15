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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2 tutuklama!

        Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

        Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren kişilere silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:11
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        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2 tutuklama!
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        Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verenleri tehdit eden ve şikayetlerini geri almayanlara silahlı saldırıda bulunan 2 kişiyi tespit etti.

        Bunun üzerine söz konusu tanıklara yönelik silahlı saldırı düzenleyen Abdullah D. ve Mehmet Can K, polis ekiplerince takibe alındı.

        Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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